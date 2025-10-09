Attualità

Nave della compagnia israeliana a Genova, venerdì manifestazione a Varco Albertazzi

di a.pop.

L'accordo siglato tra Hamas e Israele non ferma le manifestazioni a Genova. Il Calp (Collettivo autonomo lavoratori portuali) e Usb (Unione sindacale di base) hanno indetto una protesta a Genova per la presenza in porto di una nave della compagnia israeliania Zim.

Per questo i lavoratori portuali e il sindacato Usb hanno deciso di manifestare a Genova esattamente come fatto dopo l'abbordaggio da parte dei militari israeliani della Flotilla. L'apputamento è a varco Albertazzi alle 19,30 di venerdì 10 ottobre. "Per una Palestina libera blocchiamo il porto, porto la Zim"è lo slogan che si legge nel volantino diffuso.

Durante la manifestazione a piazza Caricamento di mercoledì era stata annunciata l'iniziativa. I lavoratori portuali di Genova hanno chiesto la creazione di un osservatorio permanente per monitorre i traffici delle armi nel porti italiani e il boicottaggio totale (Export-import) delle merci israeliane.  

