Mercoledì 08 Ottobre 2025
08:07
15° C
Cerca nel sito
Cerca
LIVE
×
Attualità
Cronaca
Politica
Sanità
Porto e trasporti
Cultura e spettacolo
Sport
On demand
Primogiornale
IL SITO DELLA LIGURIA
Attualità
Cronaca
Politica
Sanità
Porto e trasporti
Cultura e spettacolo
Sport
On demand
Primogiornale
Attualità
People - Simone Bilardo e Valentina Mastroianni: la vita nonostante la malattia e la morte
3 secondi di lettura
di
Tiziana Oberti
Mercoledì 08 Ottobre 2025
TAGS
video
Ospedale Gaslini
cancro
people2023
GUARDA LA DIRETTA
IL COMMENTO
Luigi Leone
Lunedì 06 Ottobre 2025
Flotilla, piazze, interessi nascosti, contraddizioni: il flop della politica
Mario Paternostro
Domenica 05 Ottobre 2025
Che difficile guidare a Genova strozzata dalle soste in doppia fila
leggi tutti i commenti
Ultime notizie
Due incidenti in pochi minuti sulla provinciale ad Albenga, un giovane ferito gravemente
Intelligenza artificiale nell’economia del mare, Ferrando: "Strumento di crescita per Genova"
Gaza, Francesca Albanese ai Luzzati: "I portuali genovesi hanno avuto eco in tutta Italia"
People - Simone Bilardo e Valentina Mastroianni: la vita nonostante la malattia e la morte
Meteo Liguria, continua il bel tempo: le previsioni
Correva spaventata lungo la strada, la cagnolina Stella salvata dalla polizia di Genova
Le newsletter
Seleziona la newsletter a cui vuoi iscriverti
Scegli la newsletter
IL PRIMO
SALUTE
PORTO
Inserisci il tuo indirizzo email per iscriverti
Termini di servizio
Primocanale.it, tutti i diritti sono riservati
Testata giornalistica registrata al tribunale di Genova, n. 58/1988
Coordinamento e direzione a cura di P.T.V. Programmazioni Televisive Spa
Telefono: +39 01053991
P.IVA:02935550109 / C.F.:06146120156
Privacy policy
-
Cookie Policy
-
Contatti
Codice etico
-
Informativa privacy
Parte generale decreto legislativo n.231
Procedura di segnalazione whistleblowing
Piattaforma whistleblowing
IL COMMENTO
Flotilla, piazze, interessi nascosti, contraddizioni: il flop della politica
Che difficile guidare a Genova strozzata dalle soste in doppia fila