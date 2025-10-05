Fiona, 7 anni e in salute: perché il cane Linneo è sparito da Blanca

× Il tuo browser è obsoleto.

La terza stagione di Blanca, la fiction Rai che ha trasformato i caruggi di Genova in un palcoscenico, è tornata su Rai 1 dal 29 settembre con una novità che ha spezzato il cuore dei fan: l’addio a Linneo, il bulldog americano che nella vita reale risponde al nome di Fiona.

La morte di Linneo

Nella trama, la sua assenza è spiegata con la morte del fedele cane guida della protagonista, Blanca (Maria Chiara Giannetta), sostituito da un vivace border collie chiamato Egidio (o Cane 3). La produzione ha giustificato questa scelta con una dichiarazione del regista Nicola Abbatangelo: “Fiona era anziana. Complice anche la necessità narrativa di dare una svolta e una crescita alla storia della protagonista, abbiamo introdotto un nuovo cane che deve conquistare il cuore di Blanca e del pubblico. È una sfumatura di ciò che accade nella vita: le sfide possono diventare nuove porte da aprire, non da chiudere”.

Il padrone: "Sta benissimo"

Tuttavia abbiamo contattato il padrone di Fiona e ci ha riferito che: "Ha appena 7 anni e sta benissimo. Il personaggio Linneo aveva più di 14 anni, ma Fiona è nella sua miglior forma di sempre".

La reazione dei fan

E se la cancellazione di Linneo da Blanca resta un mistero quel che è certo che la serie ha fatto di Linneo/Fiona un’icona. Con il suo manto chiaro e gli occhi quasi trasparenti, non era solo un ausiliario: era l’anima gemella di Blanca, una presenza costante nelle indagini e il cuore di momenti esilaranti e commoventi. E la sua assenza ha scatenato i fan, l’hashtag #AddioLinneo ha dominato i social per giorni, con commenti come "Genova senza Linneo? Come i caruggi senza il profumo di focaccia".



