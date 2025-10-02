Frecce Tricolori, annullato lo show a Varazze

È ufficiale, le Frecce Tricolori non si esibiranno a Varazze. L'Aeronautica militare ha diffuso la notizia sui canali social spiegando che lo show di Varazze che avrebbe dovuto svolgersi domenica è stato annullato in segno di lutto dopo l'incidente avvenuto settimana scorsa.

L'incidente mortale a Latina

Mercoledì mattina si è infatti verificato un gravissimo incidente aereo: un mezzo di addestramento dell'Aeronautica militare, appartenente al 70° Stormo di Latina, è precipitato a Sabaudia (Latina), in una zona poco distante dalla via Pontina. Le due persone a bordo sono morte. Stavano compiendo una missione di addestramento all'interno del Parco nazionale del Circeo.

L’iniziativa rientrava nel programma di eventi organizzati per celebrare i 100 anni della presenza dell'Aeronautica militare nella città di Milano.

