Parte da Genova la pedalata per la ricerca sulla fibrosi cistica

La pedalata solidale, giunta alla XIII edizione, attraverserà le regioni Liguria e Piemonte per mantenere alta l’attenzione sulla malattia. L’iniziativa inaugura la XXIII Campagna Nazionale del Ciclamino promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS e per il terzo anno con Tecnomat in veste di Main Sponsor.

In sella, insieme a Matteo Marzotto, presidente FFC Ricerca, ci saranno: Gianni Bugno, Alessandra Fior, Maurizio Fondriest e Francesco Moser. Con loro gli storici partecipanti: Davide Cassani, Iader Fabbri, Max Lelli e Fabrizio Macchi. Si uniranno al gruppo: Edoardo Hensemberger, testimonial FFC Ricerca e persona con FC, e Nora Shkreli.

Mercoledì 1 ottobre la charity dinner inaugurale all’Hotel Bristol di Genova.

Giovedì 2 ottobre la partenza da Tecnomat Genova, via Ponte Carrega, 20.

Il mondo dello sport e quello della solidarietà tornano a unire le forze per sostenere la Ricerca verso una Cura per tutte le persone con fibrosi cistica. Dall’1 al 4 ottobre torna il Charity Bike Tour, la pedalata solidale che dal 2012, ha attraversato oltre 6.400 chilometri in 304 tappe, raccogliendo più di 700.000 euro destinati al finanziamento di progetti di ricerca.

Un appuntamento atteso e partecipato che da 13 edizioni raduna campioni dello sport, volontari e sostenitori in un'unica grande squadra per diffondere in tutta Italia la conoscenza sulla malattia. Anche quest’anno, sono numerosi i volti noti del panorama sportivo che hanno scelto di rispondere all’appello di Matteo Marzotto, presidente e cofondatore FFC Ricerca, aderendo all’iniziativa. Al suo fianco pedaleranno a sostegno della ricerca, campionesse e campioni del calibro di Gianni Bugno, Alessandra Fior, Maurizio Fondriest e Francesco Moser. In sella ci saranno anche i biker del nucleo storico del Charity Bike Tour: Davide Cassani, Iader Fabbri, Max Lelli e Fabrizio Macchi; e con loro Edoardo Hensemberger, testimonial di FFC Ricerca e persona con fibrosi cistica, e Nora Shkreli, che pedalerà in tandem con il presidente Marzotto.

Il XIII Bike Tour si aprirà mercoledì 1 ottobre con la charity dinner inaugurale all’Hotel Bristol Palace di Genova, che darà il via ufficialmente alla XXIII Campagna Nazionale FFC Ricerca, in programma per tutto il mese, con numerosi eventi e iniziative di sensibilizzazione e la distribuzione del Ciclamino, fiore simbolo della Ricerca FC, nelle principali piazze italiane. Tra gli ospiti della serata ci sarà anche l’attrice e conduttrice televisiva Justine Mattera. Nel corso delle tre giornate di tour, i biker attraverseranno le regioni Liguria e Piemonte, lungo un itinerario da Genova a Torino, per accendere i riflettori sull’urgenza di trovare una cura definitiva per la fibrosi cistica, tra le malattie genetiche gravi più diffuse, ancora orfana di una cura risolutiva. Il percorso, di circa 300 chilometri con 2400 metri di dislivello positivo, sarà arricchito da numerosi eventi di tappa, promossi con il supporto dei volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di Sostegno FFC Ricerca, e delle istituzioni locali che hanno scelto di sostenere attivamente l’iniziativa. L’itinerario toccherà anche alcuni punti vendita Tecnomat, che per tutti i weekend di ottobre ospiterà i volontari con il Ciclamino della ricerca nei 32 negozi presenti in Italia.

L’evento è realizzato con la media partnership de La Gazzetta dello Sport, con il contributo del main sponsor Tecnomat e con il supporto di SGP Italia, Castelli, IP, Gruppo Italiano Vini e Pharmaguida e di altri storici partner della Fondazione.

LE TAPPE IN DETTAGLIO

Mercoledì 1 ottobre

Charity Dinner inaugurale all'Hotel Bristol di Genova con la partecipazione

del direttore scientifico FFC Ricerca Carlo Castellani e dell’attrice e conduttrice Justine Mattera.

Giovedì 2 ottobre, Giorno 1

Ritrovo ore 9,00

Partenza ore 10 da Tecnomat Genova, via Ponte Carrega, 20.

Incontro dei ciclisti con i volontari FFC Ricerca con postazione del Ciclamino della ricerca - Delegazione FFC Ricerca Mamme per la ricerca e Delegazione FFC Ricerca di Genova

Arrivo a Ovada, piazza dell'Assunta, alle ore 11,00

Arrivo ad Acqui Terme, piazza della Bollente, alle ore 12,30

Arrivo ad Asti, piazza San Secondo, alle ore 15

Arrivo a Moncalvo, piazza Garibaldi, alle ore 17

Charity dinner a Calliano Monferrato (AT)

Venerdì 3 ottobre, Giorno 2

Partenza da Pollenzo, piazza Vittorio Emanuele II, alle ore 10 con presenza del Sindaco

Arrivo a Farigliano, piazza Vittorio Emanuele II, alle ore 11, 45 con presenza del Sindaco

Arrivo a Paroldo, in via della Chiesa, alle ore 13:15

Arrivo a Lesegno, in piazza Cristina del Carretto, alle ore 15,00

Vicoforte, in piazza Carlo Manuele, alle ore 17

Charity dinner a Vicoforte

Sabato 4 ottobre, Giorno 3

Partenza da Campiglione Fenile, piazza Giovanni Paolo II, alle ore 11,00 con presenza del Sindaco.

Arrivo a Tecnomat Orbassano alle ore 13. Incontro dei ciclisti con dipendenti e volontari con il Ciclamino della ricerca - Delegazione FFC di Orbassano.

Arrivo a Nichelino, parco di Stupinigi, alle ore 14:15

Arrivo a Moncalieri piazza Vittorio Emanuele II alle ore 15:05

Arrivo a Rivarolo Canavese piazzetta San Rocco alle ore 17:30

Charity dinner conclusiva a Snodo Torino, Torino

FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA - ETS (FFC RICERCA)

Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica - ETS (FFC Ricerca) nasce a Verona nel 1997 per iniziativa del prof. Gianni Mastella, del dott. Michele Romano e degli imprenditori Vittoriano Faganelli e Matteo Marzotto. L’obiettivo è informare sulla fibrosi cistica (FC), una delle malattie genetiche gravi più diffuse (si stimano circa 6.000 persone con FC nel nostro Paese, 48.000 in Europa, 160.000 nel mondo), e promuovere progetti avanzati di ricerca per migliorare la durata e qualità di vita delle persone con FC e sconfiggere tale patologia. Primo ente in Italia specificatamente dedicato alla ricerca sulla fibrosi cistica, riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica si avvale di una rete di 1.052 ricercatori e del lavoro di più di 158 tra Delegazioni e Gruppi di sostegno attivi in tutte le regioni italiane e 5.000 volontari non occasionali. Presieduta da Matteo Marzotto, dal 2002 a oggi FFC Ricerca ha investito più di 42 milioni di euro in 510 iniziative di ricerca. I progetti, individuati a seguito di due bandi annuali, sono valutati e selezionati dal Comitato scientifico della Fondazione con il contributo di esperti internazionali.



