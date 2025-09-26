L'appello di Mattarella alla Flotilla: "Fermatevi e accettate la mediazione"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto un appello forte e chiaro alla Flotilla, sottolineando l'importanza di salvaguardare il valore dell'iniziativa e di assicurare che gli aiuti raccolti raggiungano la popolazione in sofferenza. "Al fine di salvaguardare il valore dell'iniziativa assunta dalla Flotilla, valore che si è espresso con ampia risonanza e significato, appare necessario preservare l'obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme - anch'esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza - di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza".

Mattarella ha poi aggiunto una riflessione sul valore della vita umana, che in questa crisi è messo pesantemente a rischio: "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona", concludendo così il suo appello.

La risposta di Flotilla Italia non si è fatta attendere. Il portavoce per l'Italia della Global Sumud Flotilla ha ribadito con fermezza: "Non possiamo accettare questa proposta perché arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio di essere attaccati". Riguardo alla proposta di mediazione suggerita dal Patriarcato, ha spiegato: "La questione degli aiuti è importantissima. Noi siamo pronti a valutare delle mediazioni, ma non cambiare rotta perché significa ammettere che si lascia operare un governo in modo illegale senza poter fare nulla".

Nel frattempo, la Global Sumud Flotilla si prepara a partire dall'isola di Creta per l'ultima tappa del viaggio, con l'obiettivo di raggiungere "le spiagge di Gaza" e portare avanti la loro missione di solidarietà.