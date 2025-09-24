Attualità

Sos Gaza, la Cisl promuove una raccolta fondi

L’intero ricavato sarà destinato alla Croce Rossa Italiana
43 secondi di lettura
di Redazione

La Cisl Liguria si sta mobilitando, attraverso le sue sedi provinciali, per sostenere la sottoscrizione nazionale della Cisl per aiutare concretamente la popolazione civile di Gaza.

Chiunque voglia contribuire può effettuare un versamento utilizzando le seguenti coordinate: IBAN IT73I0103003201000002918273 Intestato a: CISL – Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza – con la Causale: “Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza".

L’intero ricavato sarà destinato alla Croce Rossa Italiana. La CISL ribadisce con forza che la pace è un dovere da costruire con atti concreti. "Confidiamo nella sensibilità delle iscritte, degli iscritti e  di tutti coloro che vorranno unirsi a questo gesto collettivo di pace e di speranza spiega la Cisl Liguria in una nota.

