Lavori, mercoledì rubinetti a secco a Pegli: ecco le vie che rimarranno senz'acqua

Giornata di rubinetti a secco per il quartiere di Pegli. Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, mercoledì 24 settembre dalle ore 07:30 alle ore 22 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate in diverse vie del quartiere.

Le vie interessate

• Via Prà zona arenile • Giardini Mario Peragallo • Largo Calasetta • Lungomare di Pegli lato mare • Ponte Antonio Milani • Giardini Giacomo Catellani • Vie limitrofe

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook