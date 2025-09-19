A Genova Bolzaneto apre un nuovo punto vendita Ekom

Con una superficie di oltre 1.200 mq, apre a Bolzaneto, in via Semini, il nuovo punto vendita Ekom del Gruppo Sogegross, a conferma della costante volontà di rafforzare la propria presenza sul territorio ligure. Per aprire la struttura commerciale sono previste dall'azienda quindici nuove assunzioni.

Il nuovo Ekom risponde alle esigenze della Valpolcevera offrendo ai consumatori prodotti di qualità a prezzi convenienti in un ambiente che assicura un’esperienza d’acquisto ottimale. All’interno, i clienti potranno trovare un banco self-service per il pane fresco, un ampio reparto ortofrutta, oltre a banchi serviti per macelleria e gastronomia, affidati in gestione a partner storici dell’insegna, per garantire la qualità nella scelta delle materie prime e un livello di servizio accurato.

L'apertura in una zona strategica della città

"Siamo entusiasti di inaugurare il nuovo discount a Genova in Via Fiorenzo Semini, in una zona strategica per noi, dove siamo già radicati con altri punti vendita Ekom in Via Canepari, Via Vezzani, Via Pastorino, Via Gallino, Via Medicina e Mignanego”, afferma Giuseppe Marotta, Direttore BU Discount - Ekom. "In un contesto economico complesso, in cui molte realtà faticano, il nostro Gruppo continua a credere nel territorio, investendo e creando nuove opportunità di lavoro e sviluppo".

Dotato di un ampio e comodo parcheggio, il nuovo Ekom di via Semini è aperto tutti i giorni nei seguenti orari: da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 21:00; la domenica dalle 8:00 alle 20:00.

