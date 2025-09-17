Il regalo al Gaslini degli imprenditori non vedenti Shadi e Seba insieme alla mamma di Cesare

“Un gesto semplice per ognuno, che insieme fa la differenza”. Così l'ospedale pediatrico Gaslini commenta la donazione da parte di mamma Shadia e papà Sebastiano (in arte @videociecato), con il supporto di Valentina Mastroianni, mamma di Cesare, che, tramite Gaslininsieme, hanno regalato due set di laringoscopi per il reparto di Anestesia e Terapia del Dolore Acuto e Procedurale, diretto da Andrea Wolfler. Si tratta di strumenti fondamentali per garantire sicurezza e cura in sala operatoria, dal bambino piccolo al ragazzo grande. Sebastiano Gravina: "Così sui social racconto la disabilità con ironia" - Leggi qui I tre, tramite i social, hanno raddoppiato la cifra

"Si tratta di strumenti essenziali e questa donazione ci ha permesso di aggiornare e migliorare la dotazione della sala operatoria - racconta Andrea Wolfler - Set completi come questi sono fondamentali per poter intervenire in sicurezza su pazienti di tutte le età". All'inizio l'obiettivo era acquistare un solo laringoscopio, ma grazie all'amicizia con Valentina, mamma di Cesare, il piccolo paziente del Guscio scomparso e alla straordinaria rete di amici e sostenitori sui social (e non solo), sono riusciti a raddoppiare la cifra raccolta e a donare ben due set completi. "Da bambini siamo stati seguiti con attenzione e volevamo restituire qualcosa"