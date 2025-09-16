Moneglia archivia l’estate da "isola": ora a far paura sono le frane

Moneglia fai i conti della sua prima estate da “isola”, dopo la chiusura per un crollo delle gallerie regolate da semaforo, tra Deiva Marina e Sestri Levante, avvenuta prima di Pasqua. Che la rende appunto, per certi aspetti, un’isola (anche di pace) visto che per arrivarci con l’automobile o con un altro mezzo, che non sia il treno, bisogna percorrere il passo del Bracco, con un allungamento dei tempi di percorrenza di circa 30 minuti, sia da Sestri Levante che da Deiva Marina. Senza considerare che si tratta di strade strette, piene di curve e fragili.

Il sindaco: “Turisti pari a quelli della scorsa estate”

Incontriamo il Sindaco Claudio Magro che ci racconta che “i numeri esatti dei turisti non li abbiamo ancora ma la percezione è che siano più o meno uguale a quello dell’anno scorso. Anche grazie al fatto che a luglio sono stati riaperti due tratti di gallerie che portano ai due campeggi, uno verso Deiva e uno verso Sestri Levante. Restano isolati a livello carrabile 130 appartamenti, per la maggior parte affittati a turisti, che si raggiungono solo a piedi attraverso una scalinata”.

A far paura ora sono le piogge autunnali e le frane

I timori più grandi ora si trovano sopra le teste dei monegliesi, e si chiamano piogge autunnali e frane, che potrebbero mettere ulteriormente in ginocchio gli spostamenti, vista la stagione, soprattutto dei residenti o dei lavoratori “che sono quelli che soffrono maggiormente per questa situazione” precisa il sindaco. Che ha chiesto alla Città metropolitana di monitorare e intervenire in particolare sulla provinciale 68 all’imbocco e sulla provinciale 55 a San Saturnino.

Riapertura completa delle gallerie nel 2027 (se tutto andrà bene)

Sulla riapertura completa delle gallerie, sia lato Deiva Marina che lato Sestri Levante, il sindaco non regala illusioni e i tempi (in caso tutto vada per il meglio) fanno rabbrividire: “La settimana scorsa ho incontrato il presidente della Regione Bucci e il vice ministro Rixi. La Regione ha confermato 2 milioni di fondi per raggiungere i 130 appartamenti isolati a livello carrabile. Per quanto riguarda la riapertura integrale per l’intera tratta e per tutti si parla della primavera 2027, grazie all’accordo in fase di formalizzazione con i Concessionari autostradali del Tirreno (ex Salt) che sono stati individuati come possibili soggetti attuatori dell’intervento”.

