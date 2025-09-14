Bogliasco unico ligure in gara a "Comune europeo dello sport 2027". Il verdetto a metà ottobre

La commissione Aces a Bogliasco con il Sindaco Luca Pastorino

Si è conclusa la visita della Commissione ACES per la candidatura di Bogliasco a comune europeo dello sport 2027 (European Town of Sport 2027). Da giovedì 11 a sabato 13 settembre infatti gli esperti della commissione Aces Europe (Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport) hanno visitato Bogliasco per conoscere impianti sportivi, discipline, associazioni e luoghi di aggregazione sportiva che il paese offre, per valutare la candidatura a comune europeo dello sport 2027. Bogliasco è il solo candidato tra i comuni liguri per il 2027: gareggia con altri sei comuni italiani. A metà ottobre verrà comunicato il risultato finale. Sono candidate a comune europeo dello sport (in ordine alfabetico): Agropoli (SA); Bogliasco (GE); Cattolica (RN); Cavarzere (VE); Civita Castellana (VT); Palmi (RC); Tito (PZ). Tra queste, la commissione Aces assegnerà a quattro comuni il titolo.







"Abbiamo ospitato la commissione Aces Italia e sono molto soddisfatto del risultato ottenuto: la comunità sportiva di Bogliasco ha dato grande partecipazione intorno a questo evento", dichiara il Sindaco di Bogliasco Luca Pastorino. "La visita a Bogliasco è stato un continuo incontro con la gente e con la popolazione, cogliendo il senso di questo bando per il comune europeo dello sport che è proprio rivolto ai propri cittadini", commenta il presidente della commissione di valutazione Fabrizio Santangelo, presente con gli altri componenti Enrico Cimaschi, Vanni Resta e con Duccio Alberto Fasanella in rappresentanza degli sponsor del premio.



Tra le visite, quella del Club Nautico, che quest'anno compie 100 anni, dei lavori in corso del nuovo stadio del nuoto, il Tennis club, i campi sportivi dove si allenano le giovanili del Bogliasco e la Sampdoria, di cui la commissione ha visitato impianti, spogliatoi, sede. La stessa commissione Aces ha incontrato tutte le realtà sportive di Bogliasco: con circa 4500 abitanti, vi si praticano infatti tanti sport diversi, un vero volano dell'aggregazione sociale e dell'inclusione per tutte le generazioni. La vela e il surf, sub e apnea, il nuoto, la pallanuoto, il sincro, il tennis, il calcio, ma anche il cricket e il biliardo, la ginnastica e le attività per le persone più anziane e per quelle diversamente abili.