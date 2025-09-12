Bonsai Palace: Genova tra innovazione, lavoro e sostenibilità nella Work-Life Integration Experience

Tra il 4 e il 9 settembre Genova ha vissuto due eventi distinti ma uniti da una stessa visione culturale sul lavoro e l'evento. Bonsai Palace ha inaugurato ufficializzare le sue porte alla città e, pochi giorni dopo, si è trasformato nel palco della prima edizione di Work-Life Integration Experience, promossa da Terrazza Bonsai.

Il 4 settembre, durante l'inaugurazione di Bonsai Palace, il nuovo spazio in Salita Santa Caterina è presentato a partner, professionisti e rappresentanti del territorio con un tour esperienziale. Tra eleganti sale riunioni e una terrazza panoramica d'eccezione, gli ospiti hanno potuto immergersi nella visione che anima il progetto Bonsai Eventi. L'evento è stato anche momento di networking, musica, aperitivo e primi incontri.

Cinque giorni dopo, il 9 settembre, lo stesso spazio ha ospitato il convegno Work-Life Integration Experience, dedicato al tema fondamentale dell'integrazione sostenibile tra lavoro e vita personale.

«Il nostro obiettivo è sempre quello di innovare a Genova», spiega Caterina Giustini, co-fondatrice di Terrazza Bonsai, «ma con la Work-Life Integration Experience abbiamo voluto promuovere anche una nuova idea di sostenibilità, che va oltre l'ambiente per abbracciare il modo in cui viviamo e lavoriamo. Crediamo che il vero futuro stia nell'integrare performance e benessere, la sfida principale per le organizzazioni e le persone nei prossimi anni»