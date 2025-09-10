Open Day al canile Monte Contessa, una giornata per conoscere un nuovo compagno a 4 zampe

State pensando di adottare un cane o un gatto, ma ancora non siete sicuri? Vi piacerebbe visitare il canile e conoscere da vicino la nostra realtà, ma non ne avete mai avuto occasione? Vorreste iniziare a fare volontariato, ma non avete ben chiaro come funziona?

Per voi e per chiunque altro avesse piacere di avvicinarsi al mondo del canile ecco l'occasione giusta! Domenica 14 settembre si svolgerà l'Open Day al canile Montecontessa di Genova. Potrete conoscere gli ospiti, vedere con i vostri occhi la struttura, parlare con i volontari e col team responsabile delle adozioni e molto altro. Un'occasione per fare domande e conoscere, forse, un nuovo compagno di vita

Potrete così avere modo di fare domande, di capire il funzionamento del canile in toto e conoscere il vostro nuovo compagno di vita! La struttura è aperta a chi vorrà dalle 11 alle 18 e sarà presente un generoso buffet per tutti i gusti. "Sono benvenute persone di tutte le età" spiega la direzione dell'Associazione, "ma chiediamo di non portare i vostri cani, che, in caso di volontà di adozione, potranno venire in canile nel corso di un eventuale percorso conoscitivo, al fine di effettuare prove di compatibilità con il cane o gatto scelto. Non è necessaria la prenotazione. Vi aspettiamo numerosi!". Il canile alla ricerca di sponsor per il Calendario 2026

"Anche quest'anno stiamo preparando i calendari per l'anno prossimo e siamo alla ricerca di sponsor" spiegano dall'Associazione UNA. "Se hai un'attività commerciale e vuoi contribuire alla stampa del calendario non esitare a contattarci. Il tuo logo/biglietto da visita comparirà sulle pagine del nostro calendario 2026".