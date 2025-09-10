È morto a Voltri l'ex dirigente generale Dap Enrico Ragosa, collaborò con Falcone

È morto la notte scorsa a Voltri il generale Enrico Ragosa, dirigente generale del Dap. Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Ragosa è stato responsabile del Servizio Centrale Operativo Polizia Penitenziaria, poi dell'Ufficio per la Garanzia penitenziaria Ugap e ideatore del Gom, Gruppo operativo mobile.

Collaborò con Giovanni Falcone e Giancarlo Caselli

Tra i suoi vari e innumerevoli incarichi istituzionali, anche quello di guidare la spedizione di funzionari del ministero di Giustizia italiano in Kosovo per procedere alla ricostruzione e riorganizzazione post-bellica del sistema penitenziario locale. Ragosa è stato anche alto dirigente del Sisde e, nell'agosto 2018 è andato in pensione. I funerali si terranno venerdì 12 settembre, alle 11.30, a Voltri.

"Enrico Ragosa è entrato nella leggenda del Corpo di Polizia Penitenziaria per quello che è stata la sua carriera costellata di successi nella lotta alla mafia, nella bonifica di interi Istituti di pena - scrive Donato Capece, segretario del Sappe -. Credo che i pregi e i meriti per quello che ha dato in termini di lotta alla criminalità organizzata all'interno delle carceri, vadano ben oltre gli eventuali difetti e che superino anche le critiche che talvolta gli sono state indirizzate. Ha rappresentato un pezzo di storia del corpo degli agenti di custodia".

