L'agenda degli appuntamenti in Liguria di venerdì 5 settembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria

8,30 - Genova. Chiesa di Santa Zita: funerali di Fabrizio Pianetti.

11 - Imperia. Calata Anselmi. Terza regata nell'ambito delle Vele d'Epoca. Dalle 17,30 altri eventi.

12,30 - Rapallo. Ospedale Nostra Signora di Montallegro. Presentazione dell'ambulatorio "Punto Primo Accesso Rapallo" (Ppar).

18 - La Spezia. Passeggiata Morin. Inaugurazione della terza edizione della Festa dei Patrioti sul tema "Rotta verso il futuro" (fino al 7 settembre).

18,30 - Pieve di Teco. Area antistante il Municipio. Inaugurazione della 12° edizione dell'Expo Valle Arroscia.

La Programmazione di Primocanale

8 - Primomattino

9,30 - Il medico risponde

10 - Al servizio del pubblico

13 - La finestra sul mondo

18 - Primogiornale

18,15 - L'Approfondimento

18,30 - Anteprima Sport

20 - Gradinata Sud

23,30 - Tabù: sesso e dintorni

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook