L'agenda degli appuntamenti in Liguria di venerdì 5 settembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria
8,30 - Genova. Chiesa di Santa Zita: funerali di Fabrizio Pianetti.
11 - Imperia. Calata Anselmi. Terza regata nell'ambito delle Vele d'Epoca. Dalle 17,30 altri eventi.
12,30 - Rapallo. Ospedale Nostra Signora di Montallegro. Presentazione dell'ambulatorio "Punto Primo Accesso Rapallo" (Ppar).
18 - La Spezia. Passeggiata Morin. Inaugurazione della terza edizione della Festa dei Patrioti sul tema "Rotta verso il futuro" (fino al 7 settembre).
18,30 - Pieve di Teco. Area antistante il Municipio. Inaugurazione della 12° edizione dell'Expo Valle Arroscia.
La Programmazione di Primocanale
8 - Primomattino
9,30 - Il medico risponde
10 - Al servizio del pubblico
18 - Primogiornale
18,15 - L'Approfondimento
18,30 - Anteprima Sport
20 - Gradinata Sud
23,30 - Tabù: sesso e dintorni
