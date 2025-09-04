L'agenda degli appuntamenti in Liguria di giovedì 4 settembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria

10 - Genova. Regione, sala della Trasparenza di piazza De Ferrari 1. Cerimonia di consegna del Premio Amadeo Peter Giannini per l'Etica e il Patrimonio Italiano 2025 al presidente di Banca Mediolanum Giovanni Pirovano.

11,30 - Sanremo. Municipio-Palazzo Bellevue, sala degli Specchi. Il Comune e l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario presentano i lavori della 48ª edizione della tavola rotonda che l'Istituto organizza con cadenza annuale in collaborazione con il Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra.

12 - La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, sala Giunta, Piazza Europa 16: presentazione del resoconto degli interventi del Gal Provincia della Spezia

12,30 - Imperia. Villaggio delle Vele D'Epoca, stand segreteria, Calata Anselmi: presentazione dei dati turistici della città di Imperia con un focus sull'economia del mare.

13 - Genova. Palazzo Tursi, sala Giunta Nuova, via Garibaldi 9: presentazione del progetto Nostalgia periferica: il ricordo che abita ai margini" di Teatro Garage e Associazione La Chascona.

13,15 - Genova. Piazza De Ferrari. Partenza della 49° edizione del Giro della Lunigiana prevista

17 - Genova. Giardini Melis. Manifestazione dei comitati contrari al progetto del forno elettrico nelle acciaierie ex Ilva di Cornigliano. Diretta Primocanale dalle 16,45

Programmazione Primocanale

8 - Primomattino

9,30 - Il medico risponde

10 - Al servizio del pubblico

13 - La finestra sul mondo

16,45 - Diretta manifestazione da Cornigliano dei Comitati 'no forno elettrico' nell'ex Ilva

18 - Primogiornale

18,15 - Approfondimento

18,30 - Anteprima calcio

21 - Liguria Calcio

