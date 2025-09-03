Il Salone Nautico di Genova si presenta a Milano, Bucci: "Vogliamo diventi il primo al mondo"

Genova si prepara a ospitare la 65edizione del Salone Nautico di Genova. A Palazzo Mezzanotte a Milano la presentazione ufficiale della kermesse che andrà in scena nell'area fieristica del Waterfront di Levante dal 18 al 23 settembre.

A Milano anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci: "Ci aspettiamo un grande successo con gli affari per gli espositori e i cantieri ma c'è anche una particolare attenzione per la nautica, noi vogliamo essere i campioni della blue economy nel Mediteranno. Il mare è una fonte di progresso, ricchezza e comunicazione, lo è stato nei secoli, lo è oggi e lo sarà anche domani. Noi puntiamo a far diventare quello di Genova il più grande salone al mondo: sono 4-5 anni che ci siamo messi in testa questo obiettivo. Siamo il posto migliore dove fare un salone nautico, bisogna smettere di fare i saloni nautici a terra con le barche su un supporto e gli alberi tagliati a metà, non mandano un bel segnale alla nautica. Vogliamo che Genova diventi il salone numero uno al mondo, oggi è già tra i primi tre, se lavoriamo tutti assieme possiamo farcela".

La sindaca Silvia Salis spiega l'importanza che il Salone riveste per la città: "Mi aspetto una grande partecipazione nazionale e internazionale. Il Salone Nautico è il brand più importante della città, il più famoso e conosciuto al mondo. E poi ci sarà anche un filo blu che ci collega la città e ci sarà anche un Rolli Days, per l'inaugurazione ci saranno anche tanti sindaci invitati anche per diffondere il messaggio che lancia il Salone. Anche le proiezioni turistiche sono positive. Il settore del mare e della cantieristica è in grande espansione".

La conferenza stampa di presentazione del 65° Salone Nautico Internazionale si è aperta con una comunicazione ufficiale del presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti che ha annunciato che "sabato 20 settembre, in occasione del 65° Salone Nautico Internazionale, Confindustria Nautica firmerà un accordo di collaborazione pluriennale con 38th America's Cup Event, per la consulenza e il supporto dell'industria nautica italiana all'organizzazione dell'evento che si terrà a Napoli nel 2027".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook