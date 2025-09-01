Finiti i lavori a Rivarolo, riaperta dopo un mese via Pisoni

È finita giusto in tempo per l'inizio della scuola la "rivoluzione" al traffico nel quartiere di Rivarolo dovuta ai lavori per il nodo di Genova-Terzo Valico nell’ambito del collegamento Parco Rugna/Bettolo e via Campasso.

Torna transitabile la strada, strategica per il traffico cittadino

Per più di 30 giorni è stata necessaria la chiusura di via Pisoni e l'istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto di via Rossini che va da via alla stazione di Rivarolo a via Celesia: un impegno notevole non solo per la polizia locale, quasi ogni giorno presente per gestire il traffico nella zona ma anche per i cittadini. La zona è infatti un'arteria importante per il traffico, sia per chi si dirige verso via Vezzani sia per chi si muove verso Borzoli.

