Tartaruga stremata da mareggiata salvata dai bagnanti a Monterosso

Un esemplare di tartaruga marina caretta caretta è stato recuperato questa mattina nelle acque delle Cinque Terre, di fronte a Monterosso, e portato all'Acquario di Genova per ricevere cure. L'animale è stato notato da alcuni bagnanti mentre affrontava con difficoltà il mare agitato e portato a riva dagli agenti della Polizia Municipale insieme ad alcuni cittadini. La tartaruga messa in sicurezza a riva, è stata mantenuta umida e protetta dalle onde.

"Tutte le operazioni di soccorso sono state effettuate in stretto contatto con gli esperti e secondo le indicazioni veterinarie", fa sapere il Parco nazionale delle Cinque Terre. Sul posto è arrivato anche il presidente Lorenzo Viviani. Dopo un consulto la tartaruga è stata trasportata verso Genova, dove l'Acquario l'ha presa in carico per le cure del caso. È il terzo avvistamento di caretta caretta di fronte a Monterosso questa estate.

