Rischia di annegare a Murcarolo, il salvataggio in elicottero

Ultime notizie
- "Perdita d'acqua potabile in via Manuzio, nessun intervento in un anno", la segnalazione
- Rissa davanti alla discoteca Piscina dei Castelli: arrestato 18enne, locale chiuso 7 giorni
- Spinelli partecipa alla catena umanitaria per la popolazione civile di Gaza
- Degrado e irregolarità: chiusa per 10 giorni discoteca di un chiosco in spiaggia ad Alassio
- Incidente stradale in via Gianelli, anziano investito: in codice rosso all'ospedale
- Global Sumud Flotilla, raccolta record a Genova: oltre 250 tonnellate di cibo per Gaza
IL COMMENTO
Funivia accorciata o trasferita e spoil system scatenato in una città capovolta
Ecco come Genova inizia a diventare verde con l’assessore Coppola paesaggista