Bambino incontra i vigili del fuoco: la reazione che scalda il cuore

Un gesto semplice ma carico di emozione ha caratterizzato l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Multedo in via Sestri a Genova. Quella che era iniziata come un'operazione di routine per rimuovere delle ardesie pericolanti si è trasformata in un momento di grande gioia per un bambino. Il piccolo appena vista l'autoscala dei pompieri non ha saputo resistere. A quel punto è corso incontro all'autoscala come per abbracciarla. Una grande emozione per lui e per i vigili del fuoco che hanno assistito alla scena, nella speranza che un giorno il bimbo possa diventare un futuro collega.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook