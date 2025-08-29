Attualità

Bambino incontra i vigili del fuoco: la reazione che scalda il cuore

di c.o

Un gesto semplice ma carico di emozione ha caratterizzato l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Multedo in via Sestri a Genova. Quella che era iniziata come un'operazione di routine per rimuovere delle ardesie pericolanti si è trasformata in un momento di grande gioia per un bambino. Il piccolo appena vista l'autoscala dei pompieri non ha saputo resistere. A quel punto è corso incontro all'autoscala come per abbracciarla. Una grande emozione per lui e per i vigili del fuoco che hanno assistito alla scena, nella speranza che un giorno il bimbo possa diventare un futuro collega.

