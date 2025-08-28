Ufficio stampa Comune replica a "Ironicus" su commento sarcastico

Ufficio stampa del Comune della Salis replica a “Ironicus” su commento sarcastico sull’allerta meteo:
“L’amministrazione comunale smentisce categoricamente che qualsiasi suo rappresentante possa aver pronunciato la frase". È sempre e comunque colpa della passata amministrazione, hanno fatto la danza della pioggia per metterci in difficolta’”
Prendiamo atto che il Comune, ha ammesso nella sua replica che si tratta di un commento ironico, a firma del commentatore “Ironicus”.
Primocanale da 45 anni segue le allerte in diretta come reale Servizio Pubblico della Liguria anche oggi sin dalle 6 del mattino con 20 persone e troupe sul territorio per raccontare ogni eventuale problema a difesa dei cittadini. Sappiamo bene quando si può fare ironia su un’allerta per fortuna “tranquilla. Siamo altresì lieti di avere conferma ufficiale dal
Comune che a Palazzo Tursi nessuno ha fatto dell’autoironia ma speriamo che qualcuno un po’ più di spirito si stia facendo qualche risata
La frase corretta comunque scritta da Ironicus per chiarezza al Comune era la seguente:
ALLERTA SENZA PIOGGIA:
“ colpa di Piciocchi ci ha lasciati senza acqua “
Sembra che a Tursi ci sia chi ha detto “ colpa di Piciocchi che ci ha lasciato anche senza acqua”
Ma alle 15.00 ha iniziato a piovere con allerta gialla e a Tursi qualcuno ha replicato: “ è sempre e comunque colpa della passata amministrazione, hanno fatto la danza della pioggia per metterci in difficoltà”
Replica integrale del comune a Ironicus
IL COMMENTO
