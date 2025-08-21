Ritirati 5 lotti mozzarelle, possibile presenza corpi metallici: ecco quali

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro dal commercio di cinque lotti di mozzarella per la possibile presenza di corpi estranei metallici nelle confezioni. I prodotti interessati, venduti sotto i marchi Conad, Carrefour e Penny, sono stati tutti prodotti dalla Granarolo Spa nello stabilimento di Usmate Velate, in provincia di Monza e della Brianza (marchio IT 03 144 CE).





Quali sono i lotti a cui prestare attenzione

Sul sito del ministero si legge: "Si raccomanda ai clienti che avessero acquistato questi lotti di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita di acquisto".

I lotti coinvolti sono i seguenti:

Mozzarella Conad, confezioni singole da 125 g e confezioni da 3×125 g, lotto N5205Dm, scadenza 15 agosto 2025

Mozzarella Valbontà di Penny Market, confezioni da 4×125 g, lotto N5205E, scadenza 17 agosto 2025

Mozzarella Carrefour Classic Maxi Pack, confezioni da 3×125 g, lotto N5205E, scadenza 18 agosto 2025

Mozzarella Latbri, confezioni da 125 g, lotto N5205D, scadenza 22 agosto 2025



I medici ricordano che la presenza di corpi estranei nei cibi può comportare rischi di lesioni o contaminazioni, anche se il rischio di gravi infezioni rimane limitato. In ogni caso, il ministero invita alla prudenza e al rispetto delle indicazioni di ritiro.



