Ritirati 5 lotti mozzarelle, possibile presenza corpi metallici: ecco quali

di Annissa Defilippi

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro dal commercio di cinque lotti di mozzarella per la possibile presenza di corpi estranei metallici nelle confezioni. I prodotti interessati, venduti sotto i marchi Conad, Carrefour e Penny, sono stati tutti prodotti dalla Granarolo Spa nello stabilimento di Usmate Velate, in provincia di Monza e della Brianza (marchio IT 03 144 CE).

Quali sono i lotti a cui prestare attenzione 

Sul sito del ministero si legge: "Si raccomanda ai clienti che avessero acquistato questi lotti di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita di acquisto".

I lotti coinvolti sono i seguenti:
  • Mozzarella Conad, confezioni singole da 125 g e confezioni da 3×125 g, lotto N5205Dm, scadenza 15 agosto 2025
  • Mozzarella Valbontà di Penny Market, confezioni da 4×125 g, lotto N5205E, scadenza 17 agosto 2025
  • Mozzarella Carrefour Classic Maxi Pack, confezioni da 3×125 g, lotto N5205E, scadenza 18 agosto 2025
  • Mozzarella Latbri, confezioni da 125 g, lotto N5205D, scadenza 22 agosto 2025


I medici ricordano che la presenza di corpi estranei nei cibi può comportare rischi di lesioni o contaminazioni, anche se il rischio di gravi infezioni rimane limitato. In ogni caso, il ministero invita alla prudenza e al rispetto delle indicazioni di ritiro.

