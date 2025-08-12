Torta dei Fieschi 2025: Opizzo e Bianca, una tradizione che incanta Lavagna

Il 14 agosto 2025, Lavagna celebra la 75ª edizione della Torta dei Fieschi, rievocazione storica che unisce Opizzo Fiesco, condottiero del XIII secolo e fratello di papa Innocenzo IV, e la sua sposa senese Bianca de' Bianchi, figura leggendaria legata alle alleanze economiche dei Fieschi. A interpretarli, due giovani veterani dei Sestieri: Serena Curotto, 28 anni, biologa e danzatrice de Le Gratie d’Amore, e Emanuele Panesi, 27 anni, progettista elettrico e tamburino dei Musici e Sbandieratori.

Settimana Fliscana: un ritorno in grande stile



La Settimana Fliscana, riprendendo la tradizione dei Giochi dei Sestieri, ha aperto l’8 agosto con Medioevo con Gusto , in collaborazione con il CIV Centro Storico. Tra gli eventi clou: il Palio d’Arco (10 agosto), Medioevo nel Borgo a San Salvatore (12 agosto), l’Annuncio delle Nozze e l’Addio do Fantin (13 agosto), fino al gran finale del 14 agosto con la Torta dei Fieschi. Dopo la tragedia del Ponte Morandi (2018) e il Covid, la Torta rimane un simbolo di festa e accoglienza, attirando migliaia di persone.

La Torta torna lavagnese

Grande novità del 2025: sei pasticceri locali (Acqua e Farina, Curotto, La Brioche, Monteverde, Pezzi, Piaggio) e il genovese Cavo prepareranno i sei quintali di torta, confezionati in scatole trasparenti con il logo storico, grazie al sostegno del CIV Visgel. Le due fette, distribuite tramite il gioco dell’anima gemella (biglietto a 2,50 euro), saranno lavorate nel laboratorio Curotto.

Il corteo e il nuovo araldo

Il corteo storico partirà da piazza Marconi, attraverserà via Dante, via Nuova Italia, piazza della Libertà e via Roma, per concludersi in piazza Vittorio Veneto. A guidarlo, il nuovo araldo Giovanni “Giò” Castello, che raccoglie il testimone da Paolo Goretti, dopo anni di proclami ispirati al testo di Elena Bono. Con lui, musici, sbandieratori, cavalieri, danzatori e gruppi storici come Iannà Tampé e il Ducato di Parma. Una notte di festa

Dopo il taglio della torta, la serata proseguirà con la musica di dj Francesco Fontes in piazza Vittorio Veneto, per un Ferragosto all’insegna dell’allegria. La Torta dei Fieschi, con il suo mix di storia, spettacolo e dolcezza, si conferma un evento unico, capace di unire tradizione e divertimento.