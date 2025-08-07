Cantieri della metro fermi, il Comune rescinde il contratto con le imprese

Il comune di Genova con la sindaca Silvia Salis e l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante annunciano che l’amministrazione ha avviato la procedura di risoluzione del contratto con la ditta che si sta occupando dei lavori di prolungamento delle tratte della metropolitana di Brin-Canepari in Valpolcevera e Brignole-Terralba a San Fruttuoso. Si tratta della Manelli impresa srl che è l’impresa esecutrice.

“Abbiamo trovato i lavori fermi - spiega la sindaca Salis -, questo è inaccettabile e vogliamo cambiare passo. Stiamo parlando di soldi pubblici. La nostra volontà è quella di portare a termine i lavori delle tratte e arrivare entro la fine del mandato a inaugurare le nuove stazioni. Ricordo che negli otto anni della precedente giunta non sono state inaugurata nuove fermate".

A spiegare la situazione nel dettaglio è l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Massimo Ferrante: "I lavori del prolungamento della tratta Brin-Canepari sono oggi al 50% e l'opera sarebbe dovute essere completata alla fine del 2025 visto gli otto mesi di ritardo accumulati. Mentre il tratto Brignole-Terralba ha raggiunto il 10% dei lavori quando invece sarebbe dovuto già essere al 50%.

Da valutare ancora se si diversa rifare la gara o potranno subentrare chi è arrivato secondo o terzo nella gara fatta per l’assegnazione dei lavori.

