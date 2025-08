Mercato immobiliare, a Genova +3% di compravendite. Affitti: il 70% sono a uso turistico

Nel 2024 e in questa prima parte del 2025 aumentano le compravendite di case del 3% a Genova nonostante l'innalzamento dei tassi di finanziamento. È questa la fotografia scattata da Luca Del Guasta, presidente Fimaa Confcommercio Genova sull'andamento del mercato immobiliare in città. Ma non sono tutte rose e fiori.

"L'incremento delle compravendite non ha infatti generato un particolare incremento dei valori (delle abitazioni ndr) che resta comunque non oltre l'1%" spiega Del Guasta che analizza come comunque il mercato immobiliare genovese stia vivendo una fase di "ottima salute". Soprattutto in questo 2025 il dato che emerge anche il valore delle abitazioni registra un aumento più consistente rispetto al 2024 passando dall'1 al 3%. "Poi nel dettaglio chiaramente si può verificare che in una zona ci sia stato un aumento anche un pochettino più significativo, ma magari in altre zone un po' meno" analizza il presidente Fimaa Confcommercio Genova.

Aumentano le compravendite di chi arriva da fuori

Da una parte un mercato interno attivo ma affiancato anche da investitori che arrivano da fuori. "Questo elemento per fortuna da noi non è mai mancato, perché il genovese per tradizione ha il culto del mattone, ha il culto della prima casa, a maggior ragione negli ultimi anni questo fenomeno si è ulteriormente esteso, visto che Genova anche sotto il profilo turistico ha avuto una maggiore visibilità e quindi richiama l'attenzione anche di persone che arrivano da fuori. A livello nazionale le compravendite stanno registrando un +10% con un incremento dei valori che si aggira intorno al 3%. In questo scenario Genova resta al livello delle altre grandi città italiane. "Genova compatibilmente con il bacino di utenza al quale si rivolge si sta difendendo molto bene perché comunque rimane sempre nei primi posti anche non distante da realtà molto più grandi e molto più quotate".

La situazione degli affitti

E poi c'è tutto il discorso legato agli affitti, una problematica ampia che comprende situazioni molto diverse tra loro con l'aumento degli affitti brevi di natura turistica. "Questa situazione negli ultimi due anni ha portato a un calo del 50% e per contro c'è un dato significativo per quanto riguarda l'incremento dei contratti a uso turistico o comunque di locazioni brevi perché a Genova si supera il 70%, dato figlio anche della minore disponibilità di alloggi". A Genova le case occupate sono 293,6 mila; di queste sono di proprietà 215,5 mila mentre quelle in affitto sono oltre 52mila. Le associazioni di categoria dei condomini spiegano la necessità di intervenire per rafforzare l'agenzia sociale della casa che comprenda proprietari e inquilini, che dia una garanzia ai proprietari se l'inquilino va in morosità e che preveda un fondo di garanzia di due anni.

"Poi c'è il tema legato all'incremento dei valori dei canoni. Del Guasta analizza: "Sento allarmismo sull'incremento dei canoni, in realtà recentemente a giugno è stato raggiunto un nuovo accordo territoriale per quanto concerne i canoni concordati e siccome anche i contratti di natura transitoria, forse non tutti sanno ma devono sottostare a questa tipologia di calcolo, la forbice è aumentata dal minimo al massimo ma non con un'incidenza così significativa, per cui se si tratta di contratti di locazione a canone libero sicuramente possiamo confermare che c'è stato un significativo incremento della domanda e questo genera in tutti i settori un aumento dei prezzi. Ma limitatamente ai contratti di natura transitoria dal momento che ripeto devono attenersi comunque a una scheda tecnica che prevede gli stessi principi del contratto concordato 3 più 2, quello più volgarmente conosciuto, l'incremento c'è stato ma decisamente meno imponente" spiega Del Guasta.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook