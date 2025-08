Obiettivo aumentare gli spazi verdi, Genova aderisce al protocollo dell'Unione europea

La giunta comunale, su proposta dell’assessora all’Urbanistica e al Verde urbano, ha deliberato l’adesione al protocollo “Per le città verdi resilienti”, progetto europeo che si innesta nell’alveo di LIFE+A_GreeNet.

Un progetto che si pone come obiettivi specifici quelli di aumentare la quantità degli spazi verdi, accrescerne la qualità e di incrementare la resilienza dell’ambiente urbano, della qualità dell’aria, della salute e del benessere delle persone.

"Quello che abbiamo davanti – spiega l’assessora all’Urbanistica e al Verde urbano Francesca Coppola – è un percorso davvero complesso. I mutamenti climatici, ormai innegabili, ci pongono davanti a delle questioni che non possiamo più ignorare: fenomeni estremi come nubifragi e ondate di calore ci impongono a ripensare le nostre città anche dal punto del verde. Questo protocollo sarà uno strumento preziosissimo per poter lavorare su una città complessa come la nostra, dove dobbiamo tenere conto di terreni alluvionabili, aree a rischio incendio e a isole di calore. Possiamo contare sì su una orografia difficile, ma altresì possiamo contare su aree di verde – urbano e boschivo – veramente importanti: con questa adesione il Comune vuole fare ancora di più rispetto al passato affinché queste aree non solo vengano tutelate, ma vengano migliorate a beneficio della comunità tutta".



Per raggiungere questi obiettivi, la municipalità di Genova cercherà di adottare soluzioni basate sulla natura utilizzando specie arboree autoctone e non idro-esigenti, che impediscano utilizzi del suolo che ne aumentino l’impermeabilità; sarà favorita una governance partecipata in ambito di verde urbano, che promuova processi di coinvolgimento degli stakeholder nelle decisioni pubbliche e nella progettazione dell’infrastruttura verde; fornire dati al partenariato dati utili ad aggiornare la piattaforma WebGIS “A_GreeNet” e promuovere iniziative di disseminazione dei risultati del progetto stesso. Inoltre, il Comune di Genova si impegnerà a prendere in considerazione le “Linee guida per il contrasto al cambiamento climatico e alle emergenze sanitarie connesse” a livello urbano. Il progetto LIFE+ A_GreeNet” vede come capofila la Regione Abruzzo. Ne fanno parte i comuni di Ancona, Pescara, San Benedetto del Tronto (AP) e Sivi (TE); Legambiente nazionale, Rete associativa – Enti Terzo Settore (ETS), Res Agraria e l’Università di Camerino.