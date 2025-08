Buche e dissesti, Tursi lancia il piano di intervento su strade e marciapiedi

"Rifare i marciapiedi, aumentare i tratti stradali, sistemare le buche, sostituire dove possibile l'asfalto con nuovi materiale per contrastare le ondate di calore, ripulire le caditoie della città e non solo". Così l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Massimo Ferrante fa il punto degli obiettivi che il Comune vuole perseguire per migliorare la qualità dei servizi nei municipi della città.

Insieme alla sindaca Silvia Salis è stato fatto un sopralluogo in alcuni cantieri da Sestri Ponente sino alla Val Bisagno passando per Pontedecimo e Marassi. "L'obiettivo è avere un livello di manutenzione adeguato. Faremo degli incontri periodici in cui gireremo per la città per vedere a che punto è la qualità delle manutenzioni nei diversi municipi senza lasciare indietro nessun territorio". Tursi una volta al mese farà il punto insieme ai presidenti di municipio e ai tecnici Aster per fare il punto della situazione e scegliere dove intervenire.

La nuova giunta è alle prese con la necessità di far tornare i conti del bilancio. Nel mentre sono stati stanziati quasi 300mila euro per ogni municipio in modo tale che possa usare le risorse per primi interventi necessari a migliorare la qualità degli abitanti che vi abitano garantendo la sicurezza dei marciapiedi e delle strade.

C'è poi il discordo delle caditoie. Il Comune di Genova ha realizzato un portale dove sono censite tutte le caditoie. L'obiettivo è arrivare prima del periodo delle piogge pronti per evitare situazione gli allagamenti che spesso si verificano dopo l'estate con i primi acquazzoni. "I problemi potranno esserci, lo sappiamo. Abbiamo una rete sotterranea di acque bianche che non è in grado di ospitare grandi afflussi di acqua ma noi dobbiamo essere pronti e fare in modo che le caditoie siano pulite quando arriveranno le piogge".

Aster però smorza un po' l'entusiasmo e spiega che le "risorse in più ci permetteranno di rispondere alle esigenza prioritarie che ci verranno segnalate dai municipi - spiega il direttore generale di Aster Francesca Aleo -. Sono cifre che non ci consentiranno di cambiare volto alle strade e al municipio stesso ma sono comunque un segnale".

