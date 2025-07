Ex Ilva, il sindaco di Taranto dà le dimissioni

Il sindaco di Taranto Piero Bitetti, a capo di una coalizione di centrosinistra, si è dimesso dopo essere stato contestato da cittadini e associazioni fuori dal Palazzo di città sulla gestione del dossier ex Ilva. L'incontro si era svolto in vista della riunione del Consiglio comunale del 30 luglio sull'accordo per la decarbonizzazione proposto dal governo e del vertice del giorno dopo al ministero. Nella lettera di dimissioni il sindaco denuncia una condizione di 'inagibilità politica' dovuta ad atteggiamenti ritenuti minacciosi da parte di alcuni attivisti.

La questione del piano dell'ex Ilva coinvolge anche Genova con il ministro delle Imprese Adolfo Urso che ha prospettato la realizzazione di un forno elettrico nello stabilimento di Cornigliano capace di produrre 2 tonnellate all'anno. Mentre altri tre forni verrebbero realizzati a Taranto. La questione nelle due città ha creato dibattiti e aperto le valutazioni sulle conseguenze del ritorno a una produzione a caldo a Genova.

Il 4 agosto è previsto un incontro a Roma. Nelle scorse ore il ministro Urso ha avuto un incontro in videoconferenza i parlamentari liguri di Fratelli d'Italia con al centro la questione delle aree dell'ex Ilva di Cornigliano che non sarebbero interessate dal processo di decarbonizzazione dello stabilimento e dunque restituite alla città per altre attività.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook