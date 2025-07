Rinasce il centro storico: due locali riqualificati per co-working e socialità

Sono stati riconsegnati alla città i locali ai piani terra di vico Vegetti 8/1A e via San Bernardo 22R-22AR. Gli immobili, nell'ultimo anno, sono stati oggetto di importanti lavori di riqualificazione finanziati con 1,3 milioni di euro di fondi europei, nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) Centro Storico. Entrambi i locali, acquistati dal Comune di Genova nel 2022, saranno destinati a spazi multifunzionali per il co-working e non solo. Alla presentazione del restyling dei locali erano presenti l'assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Ferrante e la presidente del Municipio I Centro Est Simona Cosso.

Le parole dell'assessore ai Lavori pubblici Ferrante

"Grazie all'importante lavoro dei nostri uffici, di concerto con la Soprintendenza, andiamo a mettere a disposizione della cittadinanza due locali che, in collaborazione con il Municipio I Centro Est, vogliamo aprire ai residenti del centro storico e a tutta la comunità - ha detto l'assessore Ferrante - Quello di vico Vegetti e via San Bernardo è un doppio intervento di rigenerazione non solo architettonica, ma anche sociale: infatti, nella nostra visione un luogo si rigenera solo se viene vissuto, creando sinergia e reti con chi vive e opera nel centro storico, per creare una sana socializzazione di cui possano beneficiare tutti. Per raggiungere questo obiettivo, sarà fondamentale dialogare con le infinite realtà e associazioni che animano questa importante porzione di territorio: una sinergia che andrà a innescare meccanismi sani di rigenerazione sociale. Lavorare con e per i cittadini è la filosofia alla base della nostra idea di amministrazione".

La dichiarazione della presidente di Municipio Cosso

"Oggi riconsegniamo alla cittadinanza due importanti strutture del centro storico completamente riqualificate, garantendo altresì la conservazione degli elementi architettonici di valore storico - commenta la presidente Cosso - Come Municipio faremo la nostra parte per destinare questi locali alla migliore fruizione possibile, lavorando di concerto con il Comune di Genova e con le associazioni interessate alla futura gestione degli spazi: tra queste le realtà che operano nel sociale per le quali intravediamo, come destinazione più consona, l'immobile di vico Vegetti. Invece, per quanto riguarda i locali di via San Bernardo, ci piacerebbe trasformarli in uno spazio attrezzato per lo studio aperto oltre l'orario canonico delle biblioteche pubbliche e, allo stesso tempo in un luogo di condivisione culturale, co-working e aggregazione sociale per gli studenti genovesi e per i fuori sede".

