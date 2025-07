Torriglia saluta il suo medico condotto Antonio Baracchi: un punto di riferimento per tutta la comunità

Torriglia piange la scomparsa di Antonio Baracchi, medico condotto per una vita, figura ormai parte integrante della comunità locale. Con la sua dedizione e umanità, Baracchi ha accompagnato generazioni di torrigliesi, lasciando un segno profondo tra gli abitanti e tra quanti, nei periodi di villeggiatura, hanno trovato in lui un aiuto prezioso e un amico fidato.

Professionista instancabile e sempre disponibile, Antonio Baracchi è stato la "roccia" su cui molti si sono appoggiati in momenti di bisogno, un punto di riferimento non solo per le cure mediche, ma anche per il conforto umano che offriva con la sua presenza rassicurante. Il suo lungo viaggio si è concluso recentemente, lasciando un grande vuoto ma anche ricordi straordinari e un’eredità di servizio e vicinanza alla comunità che sarà difficile dimenticare. I funerali sabato alle 14.30 ovviamente a Torriglia.