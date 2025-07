L'agenda degli appuntamenti in Liguria di venerdì 25 luglio 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria

9 - Chiavari. In concomitanza con la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento promossa dall’OMS. Presso la “Spiaggia per Tutti” si svolgono diverse attività legate alla prevenzione dell'annegamento grazie al contributo della Capitaneria di Porto, della Protezione Civile, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa – Comitato di Chiavari, della Lega Navale, dello Yacht Club, di Marina Chiavari e Chiavari Nuoto.

9,30 - Imperia. Sala Multimediale della Camera di Commercio Riviere di Liguria di via Tommaso Schiva 29: presentazione della seconda tranche di finanziamenti del Fondo Strategico Regionale 2025. Particolare riferimento agli interventi in materia di sicurezza destinati ai piccoli comuni della Liguria, attraverso acquisto, installazione, e rinnovamento di sistemi di videosorveglianza.

10 - Genova. Davanti al Comune di Genova in via Garbialdi. residio da parte dell'USB per protestare contro le operazioni di carico e scarico di materiale bellico nei porti.

11 - Genova. Salone di Rappresentanza del Comune di Genova in via Garibaldi, Conferenza stampa di presentazione del bilancio di sostenibilità 2024 di Amiu Genova.

15 - Genova. Conferenza stampa di presentazione dei nuovi locali di vico Vegetti e via San Bernardo, oggetto di riqualificazione nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) Centro Storico. Presenti l'assessore comunale Ferrante e la presidente del Municipio I Centro Est Cosso. A seguire visita nella vicina via San Bernardo.

19,30 - Genova. La Fratellanza di Pontedecimo in via Isocorte 13. Torna la tradizionale Pastasciutta Antifascista. L’iniziativa è promossa da Cgil Genova, Anpi Genova, La Fratellanza di Pontedecimo.



La Programmazione di Primocanale

8 - Primomattino

9,30 - Il medico risponde

10 - Al servizio del pubblico

13 - La finestra sul mondo

18 - Primogiornale

18,15 - L'Approfondimento

18,30 - Anteprima Sport

23,30 - Tabù: sesso e dintorni

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook