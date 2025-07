Siglato il protocollo sulle relazioni sindacali tra Cgil Cisl Uil Liguria e Regione Liguria

È stato siglato nella giornata di oggi il protocollo delle relazioni sindacali tra Cgil Cisl Uil Liguria e Regione Liguria per garantire il confronto sulle scelte di indirizzo dell'ente. Presenti alla sigla: Maurizio Calà segretario generale Cgil Liguria, Luca Maestripieri segretario generale Cisl Liguria e Riccardo Serri segretario generale Uil Liguria.

L'intesa arriva dopo un confronto tra le parti non sempre semplice in un contesto storico di trasformazione del tessuto sociale, economico e produttivo su scala nazionale, internazionale e territoriale. I sindacati spiegano: "È necessaria una nuova stagione di confronto per condividere le azioni su tematiche dirimenti come l'efficacia e l'efficienza del sistema pubblico anche in relazione al bilancio, alla fiscalità, alle politiche socio sanitarie, con una attenzione particolare alle questioni demografiche, così come alle politiche dello sviluppo, agli investimenti, energia, portualità, infrastrutture, mobilità, attività produttive, commerciali e turismo. Le parti si impegnano a stabilire modalità e ambiti di confronto attraverso i tavoli di lavoro confederali e, a seconda della tematica, di categoria. Lo sviluppo economico e sociale del territorio e la tutela dei diritti, del reddito e del salario di lavoratori e pensionati ha la necessità di essere al centro delle scelte pubbliche e private attraverso un confronto costante e attento" concludono i sindacati,

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook