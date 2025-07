L'agenda degli appuntamenti in Liguria di mercoledì 23 luglio 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria

10 - Genova. Palazzo della Regione di via Fieschi: consiglio regionale della Liguria. Al centro il bilancio regionale

10 - Presentazione del vademecum in spagnolo, unico in Italia, sulla sicurezza per i lavoratori edili della comunità ecuadoregna che lavorano in Liguria e superano le diverse migliaia nel comparto edile. Sono presenti Oscar Izquierdo, Console dell'Ecuador a Genova ed Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria.

13 - Genova. Sala della Trasparenza di piazza De Ferrari: presentazione della 9° edizione del Lerici Music Festival, rassegna musicale che si articolerà in venti appuntamenti fra il 24 e il 4 agosto.

17 - Assemblea pubblica organizzata dal comitato delle 'Donne di Cornigliano' sul progetto del forno elettrico all'ex Ilva di Genova.

21,15 - "Maestri Contemporanei", balletto della Compagnia Bayerisches Junior Ballett München.

21,30 - Genova. Porto Antico. Spettacolo di Vincenzo Schettini, il divulgatore scientifico seguito sui social da milioni di follower con il progetto “La fisica che ci piace”.

Programmazione Primocanale

8 - Primomattino

9,25 - Libri e Idee

9,30 - Il medico risponde

10 - Al servizio del pubblico

13 - La finestra sul mondo

18 - Primogiornale

18,15 - Approfondimento

18,30 - Anteprima calcio

21 - Viaggio in Liguria

22,30 - Presa Diretta

