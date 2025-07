Accordo Regione Liguria-sindacati, niente addizionale Irpef per i redditi medio-bassi

× Il tuo browser è obsoleto.

È stato siglato un protocollo di intesa tra Regione Liguria e Cgil, Cisl e Uil sulla fiscalità. L’obiettivo è quello di tutelare il reddito dei singoli e delle famiglie, specialmente delle fasce più deboli della popolazione. Per il prossimo triennio è stato confermato l’accorpamento da 4 a 3 scaglioni di reddito Irpef, misura che ha la conseguenza di ridurre la pressione fiscale sulle fasce di reddito medio-basse e di permettere ai liguri con reddito imponibile fino a 28 mila euro di essere esentati dalla maggiorazione dell’Addizionale regionale all’Irpef. Inoltre, per chi è inserito in questa fascia di reddito e ha due figli a carico il protocollo introduce un aumento della detrazione fiscale da 40 a 45 euro, importo che arriva a 50 euro per chi ha a carico anche un solo figlio, se disabile.

"Il protocollo prevede per il prossimo mese di ottobre la riconvocazione delle parti per affrontare il tema della fiscalità “L’impostazione dei precedenti protocolli è stata mantenuta e confermata per il prossimo triennio ed è stato ottenuto anche un aumento delle detrazioni per chi ha figli a carico – sottolineano i segretari generali di Cgil e Cisl Liguria Maurizio Calà, Luca Maestripieri e il segretario regionale Uil Liguria Giovanni Bizzarro - il tema delle risorse finanziarie e le questioni riguardanti il bilancio è centrale nella vita delle persone perché ha ripercussioni pesanti sulla quotidianità di single e famiglie e per questi motivi è importante contrattare con la Regione di questi temi già nella ripresa autunnale”.

