Gli scontri e piazza Alimonda, 24 anni fa il G8 di Genova

GENOVA - Sono trascorsi 24 anni dalla morte di Carlo Giuliani in piazza Alimonda a Genova. Erano i caldi e intensi giorni del G8 con Primocanale che trasmetteva in diretta per aggiornare genovesi e liguri di quanto stava accadendo attorno al summit che vedeva riuniti i potenti del mondo. Primocanale era infatti la tv ufficiale del G8 e le immagini di quei giorni fecero il giro del mondo.

Giornate di fuoco con la città blindata, il centro storico chiuso in una zona rossa invalicabile, i manifestanti del Genoa social forum, i black bloc, le forze di polizia, le voci sugli infiltrati. Molti genovesi intuendo cosa sarebbe accaduto lasciarono la città per farvi ritorno solo a G8 finito. Nel mezzo una città devastata dalla violenza e dagli scontri.

L'epilogo più tragico venerdì 20 luglio 2001 con la morte del giovane Giuliani. A sparare il carabiniere, poco più che ventenne, Mario Placanica. La domenica poi l'irruzione alla scuola Diaz con decine e decine di manifestanti barbaramente picchiati dalle forze dell'ordine.

Furono circa 250 i procedimenti, originati da denunce nei confronti di esponenti delle forze dell'ordine per lesioni furono archiviati a causa dell'impossibilità di identificare personalmente gli agenti responsabili. La magistratura pur non potendo perseguire i colpevoli, ritenne in alcuni casi effettivamente avvenuti i reati contestati.

Nel 2015 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato all'unanimità che alla Diaz è stato violato l'articolo 3 sul "divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti". Lo stesso Stato italiano di fronte alla Corte ha di fatto ammesso le responsabilità su quanto accaduto alla caserma di Bolzaneto scena di torture e violenze nei confronti dei fermati per gli scontri durante il summit.

In occasione dei vent'anni dal G8 Dalla Primocanale ha realizzato una docuserie per ricordare quei giorni che hanno segnato un'epoca. Per tutta la giornata di lunedì 21 luglio, saranno trasmesse in tv e condivise sul nostro sito web e sui nostri canali social pillole dal nostro archivio storico per ricordare quei giorni in cui la città di Genova fu al centro della Storia. Poco meno di due mesi dopo ci sarebbe stato l'attentato alle Torri Gemelle di New York e la fine storica del secolo.

