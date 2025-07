Divieto di balneazione nella baia di San Michele a Rapallo

È scattato un divieto temporaneo di balneazione a San Michele di Pagana, una delle baie più frequentate a Rapallo per prendere il sole e fare bagni in mare. Lo ha annunciato in una nota il Comune di Rapallo spiegando che "a seguito dei controlli Arpal del 14 luglio è stato disposto un divieto temporaneo di balneazione nella baia di San Michele di Pagana. Il provvedimento resterà in vigore fino alla verifica del rientro dei parametri entro i limiti di legge".

Una nuova campionatura sarà effettuata entro 72 ore, come previsto dalla normativa vigente. L'Amministrazione informerà la cittadinanza sugli sviluppi dice una nota.

Non è stato comunicato se il problema sia legato a un guasto alla rete fognaria o a un'altra causa. Nei giorni scorsi sono state viste galleggiare sul mare ampie chiazze di schiuma biancastra ma nessun avviso è stato dato ai bagnanti fino a oggi.

