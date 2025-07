Caldo record in Liguria: boom di nidi di tartaruga nel 2025

Solo nell'ultima settimana i nidi di tartaruga caretta caretta ritrovati in Liguria sono stati due: a Laigueglia e Varazze, sulle coste del ponente. Che si aggiungono alle scoperte precedenti, tutte delle ultime settimane, da Imperia a Marinella di Sarzana, da Arma di Taggia a Sestri Levante. Ed è boom di nidi in Liguria anche per gli effetti del caldo record di inizio estate: otto solo a luglio le scoperte, oltre 400 invece a livello italiano i nidi già trovati quest'anno, un numero che potrebbe di certo superare il totale del 2024, quando sulle nostre coste i nidi sono stati 400.

Record ligure e italiano

"E' un record in Italia e nel Mediterraneo ma la cosa nuova è che si stanno spostando verso nord, probabilmente legati al caldo cercano posti più freschi dove deporre le uova", spiega a Primocanale Laura Castellano, biologa e curatrice del settore Mediterraneo e Rettili di Acquario, nonché coordinatrice del GLIT, Gruppo Ligure Tartarughe, il team che si prende cura e monitora dal ritrovamento alla schiusa i nidi sul nostro territorio.

Il caldo fa nascere femmine

Quel che non tutti sanno è che le tartarughe cercano lidi più freschi perché dalla temperatura della sabbia dipende anche il sesso dei piccoli, come conferma Castellano: "Il sesso delle tartarughe è determinato dalla temperatura di incubazione della sabbia nel nido. Se la temperatura supera i 29-30 gradi si hanno molte più femmine. Si parla infatti di una femminilizzazione della popolazione. In Liguria - conclude la biologa - dovremmo avere temperature più basse, anche se quest'anno le temperature sono alte rispetto all'anno scorso".

La porzione di spiaggia di Laigueglia recintata per proteggere i nidi di tartaruga

