Prima riunione dell'Osservatorio sulle periferie in Liguria, al centro la sicurezza

La prima riunione dell'Osservatorio regionale sulle periferie in Liguria si è tenuta stamani a Genova presieduta dal prefetto Cinzia Torraco per operare quale articolazione territoriale dell'Osservatorio nazionale sulle periferie istituito al ministero dell'Interno.

L'osservatorio opera quale organismo interistituzionale istituito con lo scopo di "analizzare i dati riferibili al contesto territoriale della Regione e di promuovere, grazie a tale attività di monitoraggio, interventi orientati al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle aree periferiche della Liguria".

Particolare attenzione al tema sicurezza nelle periferie

Hanno preso parte all'incontro rappresentanti di vertice della Regione Liguria, del Comune di Genova, della Corte di appello e delle forze dell'ordine, nonché i rappresentanti territoriali del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del ministero del Made in Italy, del ministero della Cultura e del ministero dell'Istruzione e del merito. Presenti, inoltre, i rappresentanti della Camera di commercio, di Confcommercio, di Confesercenti, dell'Istat, dell'Upi, dell'Anci, dell'Ance, della Conferenza episcopale italiana, dei sindacati, nonché i referenti regionali del Forum del Terzo settore e della Comunità di Sant'Egidio.

"L'osservatorio avrà prioritariamente il compito di esaminare e di interpretare in modo tempestivo i fenomeni di disagio civile e sociale emergenti sul territorio, - spiega il prefetto Torraco - al fine di definire mirate strategie di intervento, orientate una maggiore coesione e inclusione sociale. Particolare attenzione, in tale ottica, sarà dedicata al tema della sicurezza, reale e percepita, per il quale si impone l'adozione di un approccio di sistema, basato non solo sul coinvolgimento sinergico degli attori e dei soggetti istituzionali deputati, a cominciare dalle forze dell'ordine, ma anche sull'impegno corale e sulla partecipazione attiva della stessa società civile".

