Rifiuti, a Genova i contenitori in bioplastica vanno buttati nell'umido

Parte da Genova la nuova campagna di comunicazione ambientale promossa da AMIU Genova e Consorzio Biorepack, con il sostegno del Comune di Genova presentata a Palazzo Tursi. Un progetto che ha come obiettivo il miglioramento della raccolta della frazione organica e la gestione corretta degli imballaggi in bioplastica compostabile. La campagna, intitolata “Fatti l’uno per l’altra”, gioca con il linguaggio dell’amore per raccontare la perfetta unione tra rifiuto organico e bioplastica compostabile, sottolineandone la compatibilità e il destino comune: finire nel contenitore marrone dell’organico. Un racconto che prenderà vita attraverso banner, affissioni, spot radio, incontri con le scuole e materiali dedicati per le categorie economiche e commerciali.

"Con questo nuovo progetto - dichiara l'assessora all'Ambiente del Comune di Genova Silvia Pericu - vogliamo affrontare in modo concreto una priorità ambientale reale: il miglioramento della raccolta della frazione organica e una corretta gestione degli imballaggi in bioplastica compostabile. L’obiettivo è chiaro: aumentare sia la quantità che la qualità della raccolta dell’umido, evitando errori che compromettono l’intero processo di compostaggio. Troppo spesso, infatti, negli scarti organici finiscono materiali non idonei, oppure non si riconoscono correttamente le bioplastiche compostabili che devono essere trattate in modo specifico e distinto dalle plastiche tradizionali. Attraverso azioni informative, sensibilizzazione dei cittadini e supporto alle utenze, vogliamo rendere più semplice e chiaro un gesto quotidiano fondamentale per l’ambiente. Il corretto conferimento dell’organico rappresenta un tassello chiave per l’economia circolare e per la sostenibilità delle nostre città. Ringrazio gli operatori ecologici, le scuole, le attività commerciali e i cittadini che ogni giorno collaborano a questo sforzo comune. Una raccolta differenziata di qualità è possibile solo se tutti facciamo la nostra parte".

Carmine Pagnozzi, direttore generale del Consorzio Biorepack: "Le bioplastiche compostabili rappresentano un alleato prezioso per semplificare la raccolta differenziata dei cittadini e, in particolare, per aumentare quella dell'umido. Ma per esprimere il loro valore, devono essere conferite correttamente insieme al resto della frazione umida dei rifiuti. E' quindi fondamentale farle conoscere e sensibilizzare la popolazione sull'utilità di una loro accurata raccolta differenziata. Ogni cittadino ha un ruolo da giocare in questa sfida collettiva. Sviluppare campagne originali come quella che il Comune di Genova presenta oggi, resa possibile dal bando che Biorepack propone insieme ad ANCI ogni anno per premiare i progetti più virtuosi degli enti locali, aiuta a fare tutti insieme un passo nella direzione giusta".

Giovanni Battista Raggi, presidente AMIU Genova: "Questa campagna nasce da un’esigenza concreta: migliorare quantità e qualità della raccolta dell’umido. I dati delle analisi effettuate da AMIU parlano chiaro: serve più informazione, più riconoscibilità, più partecipazione. E serve parlare alla testa, sì, ma anche al cuore. Perché differenziare bene è un gesto di amore civile".

Il progetto si svilupperà da luglio 2025 fino alla primavera 2026, con una strategia multicanale che coinvolgerà per primi i cittadini genovesi, gli operatori economici, studenti e successivamente un pubblico più ampio nei 37 comuni dove AMIU opera.