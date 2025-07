Maturità, la Liguria è da 100: voti più alti del passato

La maturità 2025 è ufficialmente conclusa e la macchina scolastica si appresta ad andare in vacanza. Ad affrontare l'ultima prova della scuola secondaria sono stati oltre 11mila studenti e studentesse in Liguria, 6200 solo a Genova. 3mila le persone coinvolte tra commissari e presidenti, e il bilancio - se guardiamo ai giudizi finali - è positivo, anzi migliore degli scorsi anni. Nessuna scuola record, ma tanti istituti dove i cento e lode sono stati 5 o 6, mentre la media dei voti è tra il 75 e l'80. Anche se, ricorda il provveditore agli studi, spesso un 60 di chi è arrivato con fatica a concludere gli studi, vale più di un voto alto.

Salgono i voti in Liguria

"E' andata bene: i dati che abbiamo ricevuto ci dicono di un buon risultato in linea con gli anni scorsi, forse qualche risultato migliore. La Liguria tradizionalmente non si lascia andare ai 100 e lode, è molto attenta alla valutazione, mi pare che quest'anno qualcuno in più ic sia stato. Bella soddisfazione per le famiglie e gli studenti", commenta a Primocanale Alessandro Clavarino, provveditore agli studi di Genova.

Nessun boom di 100

Ci sono diverse scuola con 5 o 6 100 e 100 e lode, conferma il provveditore. Che spiega: "La tendenza è stata omogenea, senza punte significative. Il livello medio delle votazioni si attesta tra il 75 e l'80". Che poi aggiunge: "Vorrei ricordare le persone che rischiavano di abbandonare il percorso scolastico e sono ugualmente arrivate in fondo con il sostegno di compagni e docenti. Certo non fanno notizia ma la voglia di riuscire va sostenuta. A volte il 60 lascia pensare a uno scarso impegno e scarsa voglia di studiare e tante volte è invece frutto di un lavoro forte su se stessi e di contrasto alle difficoltà".

