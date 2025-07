Ex Ilva, il piano del Governo: a Genova un forno elettrico per produrre 2 mln di tonnellate

Nei due piani del Governo per portare avanti la decarbonizzazione dell'ex Ilva (oggi Acciaierie d'Italia spa) c'è anche, in entrambe, il progetto di realizzare un forno elettrico nell'impianto di Cornigliano a Genova capace di produrre 2 milioni di tonnellate all'anno. Il piano è stato presentato a Roma dal ministro del Made in Italy Adolfo Urso ai sindacati. Le due opzioni prevedono la realizzazione di quattro forni elettrici: tre a Taranto e uno a Genova.

Il Governo si pone l'obiettivo di 8 milioni di tonnellate all'anno

"Al fine di garantire la continuità operativa di tutti i siti produttivi del Gruppo Acciaierie d'Italia, tutelare i livelli occupazionali e rispondere alle esigenze del mercato nazionale ed europeo, è necessario garantire una produzione fino a 8 milioni di tonnellate annue di acciaio", si legge nella bozza del Piano di Decarbonizzazione presentato dal Governo.

Il piano prevede la costruzione di tre forni elettrici presso il sito di Taranto, per una capacità produttiva complessiva di 6 milioni di tonnellate annue, e un forno elettrico presso lo stabilimento di Genova, con una capacità di circa 2 milioni di tonnellate annue. Il forno elettrico di Genova permetterebbe agli impianti del Nord (oltre a Genova, anche quelli di Novi Ligure e Racconigi in Piemonte).

La soluzione A: a Genova un forno elettrico e un impianto per il preridotto (dri)

L'opzione A prevede la realizzazione del forno elettrico di Genova a partire dal 2026, con i lavori che terminerebbero nel 2029, in modo tale che il forno entri in funzione nel 2030. Gli altri forni verrebbero realizzati a Taranto. In questo caso è prevista anche la realizzazione di fino a quattro impianti per il preridotto (dri) necessario ad alimentare i forni elettrici di Taranto e Genova. La transizione totale avverrebbe in 8 anni con realizzazione dei nuovi impianti entro il 2033.

La soluzione B: a Genova un forno elettrico

L'opzione B prevede per Genova la stessa tempistica, ma in questo caso è assente la realizzazione del preridotto (dri). Gli altri tre forni verrebbero realizzati a Taranto, mentre i preridotti (dri) verrebbero realizzati altrove. In questo caso, la completa decarbonizzazione si realizzerebbe nell'arco di 7 anni e i nuovi impianti sarebbero pronti entro il 2032. In entrambi gli scenari sarebbe anche realizzata una nuova centrale elettrica a maggior rendimento per fornire energia non acquistata da rete esterna.

Martedì l'incontro del ministro con gli enti locali

Nella giornata di martedì il Governo, con il ministro Urso, presenterà il piano agli enti locali di Taranto che dovranno prendere una decisione riguardante il piano di decarbonizzazione.

