Partito il secondo lotto di rifacimento dell'impianto idrovoro di Marinella di Sarzana

Le istituzioni del territorio a Marinella di Sarzana

Notizie importanti Marinella di Sarzana: è pronto a partire il cantiere del secondo lotto di rifacimento totale dell'impianto idrovoro denominato "Turbina", gestito dal Canale Lunense. L'avvio dei lavori è stato presentato questa mattina dall'assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del Suolo Giacomo Raul Giampedrone, del sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli e della presidente del Canale Lunense Francesca Tonelli. Presente anche il sindaco di Luni Alessandro Silvestri e un rappresentante dell'amministrazione comunale amegliese.

Lo schema dei lavori

L'importo dei lavori ammonta a 2,5 milioni di euro provenienti da fondi di Protezione civile stanziati da Regione Liguria, che si aggiungono ai 2,5 milioni già investiti per il primo lotto, con la realizzazione dello scarico a mare a cielo aperto e del nuovo scarico a mare interrato per garantire l'utilizzo dell'impianto anche durante il periodo estivo senza interferenze con la balneazione, di una nuova vasca di aspirazione e di mandata delle pompe e con il rinforzo dell'edificio che oggi ospita la strumentazione di controllo del nuovo impianto, comprensivo dei sistemi di telecontrollo per la gestione da remoto e in tempo reale h24. Le opere del secondo lotto riguarderanno invece la realizzazione della cassa di laminazione della superficie di 55mila mq: scopo della cassa è invasare il quantitativo di volume idrico necessario ad evitare l'esondazione delle acque medie con il conseguente allagamento potenziale dei centri abitati di Luni Mare, Marinella di Sarzana e Fiumaretta.

La soddisfazione delle istituzioni

"Si avvia verso il completamento un intervento fondamentale di messa in sicurezza di questo territorio con un investimento di 5 milioni di euro di fondi di Protezione civile da parte della Regione – spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone –. Già il primo lotto ha consentito l'utilizzo di questo impianto anche durante il periodo estivo, migliorando ulteriormente la sicurezza sul fronte idrogeologico di questa zona particolarmente strategica e delicata. Con questo secondo lotto sarà completato questo intervento, che si inserisce tra le opere per la riduzione del rischio nella piana del Magra". Soddisfazione anche per il sindaco di Sarzana. "Ogni prospettiva di futuro è negata se manca la sicurezza – dichiara Cristina Ponzanelli -. È tanto vero, come abbiamo sempre detto, che senza la messa in sicurezza del Parmignola e della nostra piana di Marinella non avremmo mai potuto vedere i tanti cantieri che interessano oggi la nostra frazione balneare. Continuiamo con questa fondamentale sinergia tra Regione, Canale Lunense e Comuni, con l'obiettivo di mettere a terra altri 2 milioni e mezzo di euro di investimenti di Protezione Civile assegnati grazie a Regione Liguria a questo bellissimo territorio, che è la porta della Liguria. Rafforzeremo ancora di più la sua capacità di resilienza, in un momento storico in cui la prevenzione da fenomeni climatici purtroppo sempre più violenti è essenziale per la nostra comunità". "L'adeguamento delle opere di bonifica alle nuove esigenze imposte dai cambiamenti climatici rappresenta un intervento fondamentale per la prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico nei nostri territori – sottolinea la presidente Francesca Tonelli -. Il consorzio ha coordinato la fase progettuale e la collaborazione con i comuni ha permesso un investimento di ulteriori 2,5 milioni di euro di fondi regionali destinati dalla protezione civile nella piana del Magra. La progettazione si conferma dunque una fase strategica per l'accesso ai finanziamenti. Per questo motivo il lavoro continua e auspichiamo che vengano stanziate risorse specifiche a sostegno di questa importante attività preliminare".

