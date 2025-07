Torna 'Marassi sotto le stelle', scattano le modifiche alla viabilità

Torna questa sera, venerdì 11 luglio, a Genova "Marassi sotto le stelle", la tradizionale festa estiva del quartiere organizzata dai commercianti del Civ Nel cuore di Marassi. Tra i principali eventi la Family Civ Run, corsa non competitiva per le strade del quartiere in due varianti, una da 4 chilometri e una da 2 chilometri per camminatori e famiglie, organizzata insieme a Zena Runners. La partenza sarà alle 18.00 da corso De Stefanis. Sempre tra corso De Stefanis e via Tortosa saranno presenti stand gastronomici, il mercatino dei creativi, giochi e laboratori per bambini, musica dal vivo e dj set.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire la manifestazione il Comune ha adottato un’ordinanza con una serie di modifiche alla viabilità e alla sosta in zona Marassi.

dalle 13.00 a mezzanotte chiusura al traffico e il divieto di sosta lungo tutta via Tortosa e in corso De Stefanis tra il civico 1 e il civico 15

e in tra il civico 1 e il civico 15 dalle 13.00 a mezzanotte chiusura al traffico (eccetto residenti) e divieto di sosta in via Casata Centuriona tra via del Piano e corso De Stefanis

dalle 18.00 alle 20.00 divieto di sosta in corso De Stefanis lato levante dal civico 6 a via Clavarezza.

istituzione di stalli di sosta temporanei per disabili davanti al civico 6 di corso De Stefanis.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook