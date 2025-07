Traffico in via Polonio per la pista ciclabile, ecco la soluzione del Comune

Una soluzione per la problematica zona di via Polonia, in val Polcevera, dove il cantiere per la pista ciclabile ha ristretto la strada creando un imbuto che imbottiglia il traffico nelle ore di punta. Il Comune di Genova e il Municipio V Valpolcevera, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini, ha monitorato la situazione che comporta significativi rallentamenti, con tempi di percorrenza molto elevati, destinati ad aumentare con la riapertura delle scuole.

"Creare l'equilibrio tra la promozione dell'uso della bicicletta e le esigenze quotidiane della viabilità"

Per limitare i disagi, sono state individuate alcune soluzioni da attuare nel più breve tempo possibile. Tra queste, "è prevista anche una eliminazione delle attuali aiuole" scrive il Comune, "previste da progetto, al fine di garantire l’ampliamento della carreggiata stradale con l'obiettivo di migliorare la fluidità del traffico senza compromettere lo sviluppo della mobilità sostenibile. L'obiettivo condiviso è garantire un equilibrio tra la promozione dell'uso della bicicletta e le esigenze quotidiane della viabilità di sponda Polcevera".

