Artisti di strada, il Comune di Genova annuncia: "Il regolamento sarà rivisto"

È passato praticamente un anno dal via libera al regolamento sugli artisti di strada a Genova. Con il cambio di colore della giunta cambierà anche la regolamentazione. In consiglio comunale l'assessore al Commercio Tiziana Beghin spiega che "entro l'autunno il regolamento degli artisti di strada sarà rivisto in modo da restituire a Genova il ruolo di città aperta e inclusiva".

A portare il tema in aula rossa è stata la consigliera Francesca Ghio. Il regolamento approvato dalla giunta Bucci nel luglio del 2024 prevedeva delle divisioni in zona della città dove esibirsi era vietato. Di fatto, gli artisti di strada lamentavano che portare avanti i propri spettacoli in strada era diventato impossibile. Una misura che era stata fortemente contrastata dall'allora minoranza, diventata oggi maggioranza in consiglio comunale.

