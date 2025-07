E' la luna piena del cervo: ecco perché e quando vederla

Giovedì 10 luglio alle ore 22 splende anche nei cieli liguri il plenilunio di metà anno, con una luna bassa e ben visibile in cielo, complice anche il sereno delle ultime ore, già dall'ora del tramonto. Una luna speciale, che i nativi americani chiamano la "luna del cervo" perché in questo periodo i palchi dei cervi ricrescono in modo accelerato, anche di due o tre centimetri al giorno.

La storia dei cervi in amore

I palchi - che comunemente chiamiamo "corna" - infatti non sono permanenti: "Cadono a febbraio-marzo e ogni anno si riformano. Soprattutto in estate la crescita è esponenziale e diventa evidente, anche di 2-3 centimetri al giorno. I cervi costruiscono in questo mese le loro strutture che poi riperderanno in inverno. Lo fanno per motivi amorosi, per duellare con il rivale e attirare le femmine", spiega a Primocanale il direttore dell'osservatorio astronomico del Righi, Walter Riva che spiega perché la luna è così bassa da fare impressione: "La Luna si trova dalla parte opposta del Sole ed è bassa proprio perché il Sole in estate è alto".

Dagli storioni ai tuoni

Ma è anche la luna dello storione poiché proprio in estate questi pesci dal mare risalgono i fiumi per deporre le uova e riprodursi. Ecco che questa luna piena è una luna di rinascita, di crescita, come raccontano le tradizioni. Qualcuno però la chiama anche la "luna piena del tuono" poiché coincide con il periodo in cui scoppiano i temporali estivi.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook