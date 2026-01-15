Meteo in Liguria, ancora pioggia: le previsioni per le prossime ore

GIOVEDI' 15 GENNAIO: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; su Riviera di levante e sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2050 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

VENERDI' 16 GENNAIO: una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi con peggioramento nella seconda parte del giorno con acquazzoni o temporali in arrivo. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in rapido aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sulla Riviera centrale giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1950 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

