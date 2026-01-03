Sole e venti deboli sulla Liguria: le previsioni di 3B meteo

LUNEDI' : pressioni medio-alte interessano la Regione determinando tempo stabile e perlopiù soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su Riviera centrale , Alpi e sull'Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 900 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

DOMENICA : un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente , Riviera centrale e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla Riviera di levante giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1150 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a molto mosso; Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

